Глава Белгородской области заявил об очередном обстреле ВСУ

Шебекинский район, Белгородская область, , 13:41 — REGNUM Село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил 4 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Самое главное — пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал глава области в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, разрушена также хозяйственная постройка, повреждена линия электропередачи.

Аварийные службы устраняют последствия обстрела, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области в связи с продолжающимися атаками со стороны ВСУ введён бессрочный жёлтый (высокий) уровень террористической опасности. Власти готовы снять ограничения при улучшении обстановки.