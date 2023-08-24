Лондон, 4 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Причиной, по которой ЕС не торопится принимать Украину в свой блок, является угроза банкротства. Об этом написал редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.

President Of Ukraine Office/globallookpress.com Владимир Зеленский принимает участие в саммите Украина — ЕС

Он отметил, что Евросоюз не может ускорить процесс вступления Украины в этот блок, поскольку опасается себя обанкротить.

После вступления Украины в ЕС Брюссель будет должен передать этой стране сотни миллиардов евро в качестве помощи, считает автор.

По его мнению, финансирование является не единственным, но при этом самым серьёзным фактором, из-за которого членство Украины в Европейском союзе может оставаться под вопросом длительное время.

Он добавил, что западным странам уже нельзя скрыть, насколько длительным, сложным и дорогостоящим может оказаться приём Украины в ЕС.

Автор уточнил, что в случае вступления в ЕС Украина будет пятым по величине государством в нём, но самым бедным, поэтому она будет претендовать на крупные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за большой территории, пригодной для возделывания, также руководство страны сможет потребовать финансирования из фондов сплочения ЕС, которые предназначаются для повышения уровня жизни в блоке.

Отмечается, что в таком случае Киев будет получать от ЕС значительно больше, чем отдавать, и это может возмутить многие другие государства, например, Чехию и Португалию, которые с расширением блока станут «чистыми плательщиками» Евросоюза.

В статье также говорится о том, что любые преференции для Киева со стороны Брюсселя вызовут непонимание у других государств, которые на протяжении многих лет претендуют на вступление в ЕС.

Автор напоминает, что впереди Украины в очереди на вступление в ЕС стоят порядка шести стран Западных Балкан, при этом вслед за Украиной попросили о членстве Молдавия и Грузия. Поэтому любой особый режим, предложенный Киеву, будет востребован этими новыми кандидатами и будет раздражать такие страны, как Албания.