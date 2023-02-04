Берлин, , 13:31 — REGNUM Французский актёр Жерар Депардье заявил, что, несмотря на украинский конфликт, он по-прежнему считает себя русским и продолжает любить русскую культуру. Своё мнение он высказал в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Актер Жерар Депардье © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отвечая на вопрос журналистов о том, изменилось ли его отношение к России спустя год после начала специальной военной операции на территории Украины, француз ответил: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру». Он подчеркнул, что для него ничего не изменилось.

Читайте также: Жерар Депардье сделал заявление о ситуации вокруг Украины

Депардье также признался, что старается избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не в состоянии сказать по этому поводу что-либо разумное».

Комментируя резкие высказывания о СВО, сделанные ранее, он акцентировал внимание на том, что не следует «смешивать политику и актерское мастерство».

Напомним, что в апреле прошлого года французский актёр обещал пожертвовать доходы от трёх своих концертов жителям Украины, а в ноябре закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский актер Джордж Робертсон ушел из жизни в возрасте 89 лет.