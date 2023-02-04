Депутат Рады: на Украине продлят срок военного положения и всеобщей мобилизации

Киев, , 13:26 — REGNUM На Украине в ближайшее время вновь продлят срок военного положения и мобилизации. Об этом 4 февраля заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Верховная рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации», — написал Железняк.

По его словам, эти решения начнут действовать после 19 февраля. Вероятно, что они вновь будут действовать на протяжении 90 дней.

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Он добавил, что соответствующие законы будут приняты в ближайшее время, а их утверждение в Раде пройдёт на следующей неделе.

Напомним, в ноябре 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 февраля 2023 года.