Гладков: на предприятии, где произошёл пожар, выполняется проливка конструкций

Борисовка, Белгородская область, , 13:39 — REGNUM В Борисовском районе Белгородской области возгорание на гражданском объекте полностью потушено, сообщил 4 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Валерий Шарифулин/ТАСС

Он добавил, что сотрудниками МЧС выполняется проливка конструкций.

От имени всех белгородцев Гладков поблагодарил оперативный штаб и все экстренные службы реагирования за профессиональную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 февраля украинские войска выпустили снаряды по Борисовскому району Белгородчины, на промышленном предприятии в посёлке Борисовка начался пожар. Пострадавших среди сотрудников завода нет, но предприятию причинён ущерб.