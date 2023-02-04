Пожар на заводе в Белгородской области потушен, сообщил губернатор
Борисовка, Белгородская область, 4 февраля 2023, 13:39 — REGNUM В Борисовском районе Белгородской области возгорание на гражданском объекте полностью потушено, сообщил 4 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что сотрудниками МЧС выполняется проливка конструкций.
От имени всех белгородцев Гладков поблагодарил оперативный штаб и все экстренные службы реагирования за профессиональную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 февраля украинские войска выпустили снаряды по Борисовскому району Белгородчины, на промышленном предприятии в посёлке Борисовка начался пожар. Пострадавших среди сотрудников завода нет, но предприятию причинён ущерб.