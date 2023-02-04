Пожар на заводе в Белгородской области потушен, сообщил губернатор
Гладков: на предприятии, где произошёл пожар, выполняется проливка конструкций
Борисовка, Белгородская область, 4 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Борисовском районе Белгородской области возгорание на гражданском объекте полностью потушено, сообщил 4 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.
Валерий Шарифулин/ТАСС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Он добавил, что сотрудниками МЧС выполняется проливка конструкций.
От имени всех белгородцев Гладков поблагодарил оперативный штаб и все экстренные службы реагирования за профессиональную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 февраля украинские войска выпустили снаряды по Борисовскому району Белгородчины, на промышленном предприятии в посёлке Борисовка начался пожар. Пострадавших среди сотрудников завода нет, но предприятию причинён ущерб.