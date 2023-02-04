Хабаровск, 4 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 3:2.

Григорий Сысоев/РИА Новости ХК «Амур» (Хабаровск)

«Авангард» во втором периоде забросил две шайбы, отличились нападающие Иван Мирошниченко и Александр Дергачёв.

«Амур» в третьем периоде смог отыграться и вырвать победу. Голы забили защитник Яков Рылов и форварды Александр Шаров и Станислав Бочаров.

Отметим, что «Амур» одержал над «Авангардом» вторую победу подряд. 3 февраля хабаровский клуб выиграл в серии буллитов — 3:2.

На сегодняшний день «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на счету команды 63 очка. «Авангард» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 72 очками.