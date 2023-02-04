Собянин заверил, что Москва продолжит помогать восстановлению Донецка и Луганска

Москва, , 13:19 — REGNUM Москва продолжит помогать Луганску и Донецку в восстановлении городов. Об этом 4 февраля заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Ремонт фасада жилого многоквартирного дома в квартале им. Гаевого в Луганске © Максим Захаров/РИА Новости

По его словам, летом прошлого года была проведена большая работа по восстановлению социальных и культурных объектов, дорожной инфраструктуры, коммуникаций. Он сообщил о выполнении поставленных задач, добавив, что нынешнее состояние городских объектов требует другого масштаба работ.

«Будем вместе с местными властями заниматься, мы их не бросим, будем помогать и дальше», — заявил он.

Собянин подчеркнуть, что в сложные и напряженные времена «каждый должен делать всё, что от него зависит».

Как сообщало ИА REGNUM, глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ произошли прямые попадания в жилые многоквартирные дома города.