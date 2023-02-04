Одесса, Украина, 4 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Одесса и часть ее пригородов оказались полностью обесточены из-за второй за сутки аварии на подстанции «Укрэнерго», сообщили в компании ДТЭК 4 февраля.

Viacheslav Onyshchenko/globallookpress.com Одесса

Вышел из строя трансформатор, восстановленный после взрывов в конце января 2023 года, рассказали, в свою очередь, в «Укрэнерго».

В регионе введены сетевые ограничения, поскольку доставить электроэнергию потребителям в полном объеме невозможно, сказано в сообщении.

Из-за того, что все высоковольтные подстанции в регионе получили повреждения, сроки ограничения поставок энергии могут быть продолжительными, отметили в «Укрэнерго».