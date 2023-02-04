Стамбул, Турция, 4 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за ожидаемого в Стамбуле снегопада, сообщили 4 февраля в пресс-службе компании.

Михаил Голенков/РИА Новости Самолет Turkish Airlines

«Отменены 238 авиарейсов, прилетающих в Новый аэропорт Стамбула и вылетающих из него в воскресенье и понедельник», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России была задержана при попытке провоза крупной партии наркотика в собственном желудке в московском аэропорту «Внуково».

Девушка прилетела из Стамбула, но при проходе «зеленого коридора» вызвала подозрения у таможенников, в её желудке обнаружили подозрительные свёртки.