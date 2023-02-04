Москва, 4 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В России по решению правительства одобрены проекты изменений в законах об обращении лекарств и о биомедицинских продуктах. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба правительства.

Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС Лекарства

Как сказано в сообщении, законопроект позволит исключить правовую неопределённость, состоящую в двойственности регулирования медицинской продукции, одновременно соответствующей определениям биомедицинского клеточного продукта и продукции, подлежащей регистрации в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения, утверждёнными решением совета Евразийской экономической комиссии.

После одобрения правительством законопроект внесён в Госдуму.

Ранее в Минздраве России прокомментировали ситуацию с производством и поставками лекарств. Нерешаемых проблем нет, а задержки поставок в отдельные регионы связаны с повышенным спросом, отметили в ведомстве.