Оттава, 4 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Канадский актер Джордж Робертсон ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание Deadline, ссылаясь на семью актера.

Цитата из к/ф «Полицейская академия». реж Хью Уилсон. 1984. США. Джордж Робертсон

Джордж Робертсон наиболее известен по роли начальника Хернста в серии комедийных фильмов «Полицейская академия».

Уточняется, что он ушёл из жизни 29 января в Канаде в центре медицинских наук Саннибрук города Торонто.

Актёр родился в городе Брамптоне (Канада) 20 апреля 1933 года.

Как передавало ИА REGNUM, в возрасте 83 лет скончался народный артист России Юрий Дубровин.