Будапешт, 4 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Из-за санкций в отношении российских нефтепродуктов Евросоюз ждет нехватка топлива и рост цен, заявили в министерстве энергетики Венгрии 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

5 февраля в ЕС начнёт действовать запрет на импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов «российского происхождения», в том числе бензина и дизеля.

ЕС получал до половины объемов дизельного топлива из России, теперь он будет зависеть от поставок из других стран, следствием станут рост цен, возможные перебои с объемами и задержки поставок, отметили в Будапеште.

Венгрия добилась для себя исключения и данные санкции применять не будет, но перерабатывать и продавать российские нефтепродукты сможет только внутри страны, напомнили в министерстве.

Как сообщалось ранее, целью санкций ЕС является снижение доходов России от экспорта энергоносителей. В Москве отмечают, что ЕС своими санкциями принесет проблемы только себе, все потоки Россия перенаправит на другие направления.