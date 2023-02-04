Донецк, , 12:50 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ произошли прямые попадания в жилые многоквартирные дома города Донецка. Об этом 4 февраля сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Кулемзин пишет, что, по информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района города Донецка произошли прямые попадания в многоквартирные дома по ул. Университетской около кафе «Зимний сад» и по ул. Артёма около ресторана «Адачи».

Он также добавил, что были получены сведения о неразорвавшемся снаряде по ул. Университетской.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка один человек получил ранения.