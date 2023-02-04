* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Хабаровск, 4 февраля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали четырёх «граждан СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали госпереворот и пытались вербовать для этого военных. Об этом 4 февраля сообщает «Газета. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В соцсетях и лично они пытались вербовать военных для организации госпереворота. Довербовались до того, что были признаны экстремистами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь они находятся под следствием.

Напомним, в августе 2022 года Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских организацию «Граждане СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неизвестно, состояли ли в ней задержанные в Хабаровске.