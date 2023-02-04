Рим, 4 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Солдаты украинской армии проходят подготовку на территории Италии, сообщает 4 февраля газета Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В издании подчёркивают, что итальянцы обучают украинских военных ещё со времён правительства Марио Драги.

В оборонном ведомстве Италии считают необходимым при поставке сложных систем вооружений подготовить солдат, которые будут ими пользоваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции и Италии договорились о совместной закупке порядка 700 зенитных ракет Aster-30, часть из которых будет поставлена киевскому режиму.