Лондон, , 12:35 — REGNUM Экипаж британского фрегата HMS Portland предположительно отравился питьевой водой после того, как молодой инженер по ошибке поместил пробирку с химикатами в ненадлежащее место. Об этом сообщает местная газета The Sun.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) (слева), USS Nitze (DDG 94) и фрегат Королевского флота HMS Portland (F79) пересекают Атлантический океан © ВМС США. / Globallookpress

Когда именно это произошло, не уточняется. Известно лишь то, что инцидент произошёл после того, как в январе текущего года британский фрегат сопроводил два российских судна в международных водах Северного моря.

После того как виновник уведомил руководство о своей ошибке, судно пришвартовалось в военно-морской базе Портсмута. Пострадавших моряков, точное число которых не называется, незамедлительно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января британский военно-морской флот начал расследование после того, как на атомной подводной лодке с ракетами Trident обнаружили сломанные болты, склеенные суперклеем.