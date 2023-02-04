Москва, 4 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Видео с 63 российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена, опубликовало 4 февраля Министерство обороны РФ.

Минобороны России 63 военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории Украины

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Военнослужащих привезли в Белгородскую область, там им выдали новую обувь и пакеты с питанием.

«За Россию! Ура!» — звучат слова за кадром.

В ведомстве отметили, что их освобождение стало итогом «сложного переговорного процесса». Все побывавшие в плену доставлены на территорию России, они смогли связаться с родственниками и получить медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе российских военнослужащих, которые вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории, есть лица «чувствительной категории». Их обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.