Минобороны РФ показало возвращение 63 военных на родину из плена
Москва, 4 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Видео с 63 российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена, опубликовало 4 февраля Министерство обороны РФ.
Минобороны России
63 военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории Украины
Военнослужащих привезли в Белгородскую область, там им выдали новую обувь и пакеты с питанием.
«За Россию! Ура!» — звучат слова за кадром.
В ведомстве отметили, что их освобождение стало итогом «сложного переговорного процесса». Все побывавшие в плену доставлены на территорию России, они смогли связаться с родственниками и получить медицинскую и психологическую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в числе российских военнослужащих, которые вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории, есть лица «чувствительной категории». Их обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.