Вашингтон, 4 февраля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Надежды президента Украины Владимира Зеленского использовать танки против России вряд ли оправдаются в ближайшее время, поскольку эта военная техника появится слишком поздно на поле боя, чтобы её можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, уже разворачивается. Об этом пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Обозреватель напомнила, что новый пакет военной помощи Киеву включает дальнобойное оружие, которое еще не применялось, чтобы отодвинуть Вооружённые силы России и поразить логистические цели далеко за линией фронта.

При этом Джейкс отметила, что проблема состоит в том, что это вооружение появится на поле боя слишком поздно, чтобы его можно было использовать против широкого наступления российских войск, которое, похоже, уже разворачивается.

Журналист уточняет, что процесс обучения ВСУ работе на современном оружии потребует хорошей подготовки, что займёт несколько месяцев, а может и год.

Обозреватель пишет, что, кроме этого, много времени понадобится, чтобы доставить новое оружие и военную технику на поле боя.

Уточняется, что, несмотря на то, что обещанная военная техника (например, американские боевые машины Bradley) скоро будет доставлена на Украину, уже упущена возможность не позволить России перехватить инициативу в конфликте.