Минэнерго Турции: энергохаб начнет работу в 2023 году

Анкара, , 12:28 — REGNUM В Турции работы по созданию центра международного газового хаба близятся к завершению, сообщил 4 февраля министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, первая торговая операция на его площадке готовится к осуществлению в 2023 году.

Ранее Донмез заявлял, что на 14–15 февраля в Стамбуле запланирована встреча государств — потребителей и поставщиков газа по проекту газового хаба.

Напомним, идею реализации проекта поддержали 15 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Анкара начали реализовывать проект газового хаба в конце декабря 2022 года. В Газпроме отмечают, что хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.