ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Донецк, 4 февраля 2023, 12:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, очевидцы сообщили о прилётах на ул. Батищева, Университетской, Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка.
Кроме того, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется.