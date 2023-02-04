Донецк, , 12:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:54 (совпадает с мск) — н. п. Ласточкино — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, очевидцы сообщили о прилётах на ул. Батищева, Университетской, Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка.

Кроме того, произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется.