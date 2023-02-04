Москва, 4 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Переговоры России с Украиной будут невозможны в случае, если ВСУ нанесут удары по Крыму. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 февраля в письменном интервью корреспонденту Надане Фридрихсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — подчеркнул Медведев.

Так он ответил на вопрос о том, сможет ли Запад, поставив Украине более современное оружие, принудить Россию к переговорам.

Медведев заявил также, что ответ России будет «быстрым, жёстким и убедительным», если Украина с подачи США решится наносить удары по целям в глубине России.