Депутат Госдумы заявил, что удары по Крыму можно расценить как объявление войны со стороны США

Москва, , 11:57 — REGNUM Удары американскими ракетами по Крыму можно будет расценивать как объявление войны со стороны США. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

По его словам, Вашингтон курирует все действия ВСУ и отдаёт команды, куда стрелять из поставляемого им оружия.

Он добавил, что настало время полностью перерубить коридоры, по которым Запад поставляет оружие киевскому режиму. Для этого нужно нанести высокоточные удары по узловым железнодорожным станциям, аэродромам, местам подготовки ВСУ и ремонта военной техники.

Напомним, ранее США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на $2,2 млрд, который включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS.