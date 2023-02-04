Москва, 4 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Удары американскими ракетами по Крыму можно будет расценивать как объявление войны со стороны США. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

По его словам, Вашингтон курирует все действия ВСУ и отдаёт команды, куда стрелять из поставляемого им оружия.

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Он добавил, что настало время перерубить коридоры, по которым Запад поставляет оружие киевскому режиму. Для этого нужно нанести высокоточные удары по узловым железнодорожным станциям, аэродромам, местам ремонта военной техники и подготовки ВСУ.

Напомним, ранее США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на $2,2 млрд, который включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS.