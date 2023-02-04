Москва, , 12:11 — REGNUM Жители России считают идеальной зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц. Своё мнение россияне выразили в ходе опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Между тем фактический доход по России, по данным компании, которые передаёт ТАСС, не превышает 60 тыс. рублей.

За год ожидания жителей страны выросли на 12 тыс. рублей (7%). В предыдущие года темпы роста держались на уровне 10%.

Аналитики добавили, что нынешняя сумма по зарплате мечты является рекордной. Это связано с общим ростом цен на товары и неуверенностью в будущем, а также в связи с отсутствием у многих «подушки безопасности».

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Для россиян, переехавших в другие страны, идеальная заработная плата составляет 205 тыс. рублей. В Anderida Financial Group объяснили, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15–25% выше, чем в России.

Согласно результатам опроса, в котором принимали участие порядка 1,5 тыс. человек, 65% респондентов сообщили об отсутствии значимых сбережений. 35% россиян рассказали, что их устраивает текущий уровень дохода. При этом каждый третий участник опроса заявил о нехватке 15–20 тыс. рублей для более комфортного уровня жизни. По мнению 40% россиян, им не хватает 20–30 тыс. рублей, 10% жителей страны — до 15 тыс. рублей, 18% — свыше 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году большая часть жителей России хотела бы получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей.