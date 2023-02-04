Москва, 4 февраля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Жители России считают идеальной зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц. Своё мнение россияне выразили в ходе опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Между тем фактический доход по России, по данным компании, которые передаёт ТАСС, не превышает 60 тыс. рублей.

За год ожидания жителей страны выросли на 12 тыс. рублей (7%). В предыдущие года темпы роста держались на уровне 10%.

Аналитики добавили, что нынешняя сумма по зарплате мечты является рекордной. Это связано с общим ростом цен на товары и неуверенностью в будущем, а также в связи с отсутствием у многих «подушки безопасности».

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Для россиян, переехавших в другие страны, идеальная заработная плата составляет 205 тыс. рублей. В Anderida Financial Group объяснили, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15–25% выше, чем в России.

Согласно результатам опроса, в котором принимали участие порядка 1,5 тыс. человек, 65% респондентов сообщили об отсутствии значимых сбережений. 35% россиян рассказали, что их устраивает текущий уровень дохода. При этом каждый третий участник опроса заявил о нехватке 15–20 тыс. рублей для более комфортного уровня жизни. По мнению 40% россиян, им не хватает 20–30 тыс. рублей, 10% жителей страны — до 15 тыс. рублей, 18% — свыше 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году большая часть жителей России хотела бы получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей.