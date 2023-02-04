Медведев объяснил, почему стоит пожалеть европейцев

Москва, , 11:56 — REGNUM Жителей европейских стран стоит пожалеть из-за руководителей, которым нет дела до собственных граждан. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном 4 февраля в её телеграм-канале.

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По его словам, европейцам не стоит сочувствовать из-за экономического и энергетического кризиса в их странах. Сочувствия достойны жители Донбасса и других территорий, подвергающихся атакам со стороны ВСУ.

«Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей», — подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что проблемы граждан не волнуют европейских лидеров. Эти правители стараются угодить США, своему сюзерену, ради сохранения власти. Они вводят санкции против России и поставляют оружие Киеву, но за торговые войны и блокады расплачиваются рядовые европейцы.