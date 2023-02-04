Москва, 4 февраля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В случае ударов по Крыму или вглубь России ответ будет быстрым, жестким и убедительным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в письменном интервью корреспонденту Надане Фридрихсон.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Корреспондент поинтересовалась у Медведева, каким будет ответ России в случае, если Киев с разрешения США начнет наносить удары по Крыму или вглубь России.

По словам Медведева, ответ России может быть любым.

Он напомнил, что об этом ранее говорил президент России Владимир Путин.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», — сообщил он, заверив, что ответ будет жестким, быстрым и убедительным.

Как передавало ИА REGNUM, США нарушили своё обещание и поставят Киеву дальнобойные ракеты GLSDB. Ранее Медведев заявил, что руководство США не заинтересовано в завершении конфликта на Украине, в противном случае оно бы с лёгкостью добилось этого.