РИА Новости: США нарушили своё обещание и поставят Киеву дальнобойные ракеты GLSDB

Москва, , 11:43 — REGNUM США нарушили своё обещание и поставят Киеву дальнобойные ракеты GLSDB. Об этом 4 февраля пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Судя по заявлениям политиков, Запад намерен обеспечить Украине победу уже в этом году. Неделю назад союзники решили дать тяжелую бронетехнику — танки, БМП и бронетранспортеры. Теперь пошли еще дальше», — говорится статье.

Отмечается, что ракеты GLSDB — это высокоточные боеприпасы для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. Они способны лететь на расстояние до 150 км, а это значит, что у ВСУ появится возможность обстреливать Крым и другие приграничные регионы России.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, с таким боеприпасом российские войска раньше не сталкивались. При этом он отметил, что с этим оружием могут бороться российские системы ПВО, например «Тор-М2», а также «Панцирь-С1».

Также отмечается, что оружие представляет серьёзную угрозу ввиду низкой стоимости снарядов и солидных запасов комплектующих.