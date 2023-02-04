Москва, , 11:37 — REGNUM Художница Людмила Никитина скончалась в Москве, ей было 95 лет. Об этом 4 февраля сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Никитина Людмила Николаевна — известный художник-пастелист. Она ушла из жизни 2 февраля в своей квартире на Новом Арбате в Москве. Об этом в полицию сообщили родственники Людмилы Николаевны.

«Поступило сообщение по факту обнаружения в квартире на улице Новый Арбат тела 95-летней женщины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Людмила Никитина известна как художник-пастелист, подавляющее большинство её картин — пейзажи, запечатлевшие виды малых городов России. Она была почетным членом Российской академии художеств и московского отделения Союза художников России. Со своими работами она принимала участие во многих международных выставках, в том числе в Бельгии и Канаде. Картины Никитиной представлены в собраниях Государственного Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, художественных музеев Ярославля, Красноярского края, Вологодской области и других регионов. Кроме того, часть её работ находятся в частных коллекциях в России, Франции, Нидерландах, Японии и США.