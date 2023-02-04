Москва, , 11:45 — REGNUM Руководство США не заинтересовано в завершении конфликта на Украине, в противном случае оно бы с лёгкостью добилось этого. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об этом в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном 4 февраля в её телеграм-канале.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон сам спровоцировал вооружённый конфликт на Украине и, если бы действительно захотел, завершил бы его «щелчком пальцев». Для этого потребовалось бы лишь отдать приказ «холопам» в Киеве сесть за стол переговоров.

«Но вашингтонские маразматики в администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Медведев предрёк Украине судьбу европейских колоний, которыми Запад воспользовался, а затем выбросил «на гниющую свалку истории».