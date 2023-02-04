Москва, 4 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Руководство США не заинтересовано в завершении конфликта на Украине, в противном случае оно бы с лёгкостью добилось этого. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об этом в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном 4 февраля в её телеграм-канале.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, Вашингтон сам спровоцировал вооружённый конфликт на Украине и, если бы действительно захотел, завершил бы его «щелчком пальцев». Для этого потребовалось бы лишь отдать приказ «холопам» в Киеве сесть за стол переговоров.

«Но вашингтонские маразматики в администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Медведев предрёк Украине судьбу европейских колоний, которыми Запад воспользовался, а затем выбросил «на гниющую свалку истории».