В ФРГ признали, что у них нет доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Берлин, , 11:35 — REGNUM Генеральный прокурор Германии Петер Франк признал, что у следователей ФРГ нет доказательств того, что Российская Федерация как-то причастна ко взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — приводит издание слова Франка.

Он уточнил, что специалисты двух исследовательских судов взяли пробы почвы и воды, а также остатки трубопроводов с участков взрывов, расположенных в экономических чистых зонах Швеции и Дании.

«Всё это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики», — добавил он, напомнив, что в Швеции и Дании сейчас проводят собственные расследования случившегося.

Как передавало ИА REGNUM, прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, заявил, что взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются грубой диверсией.