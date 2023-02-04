У ФРГ нет доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках»
Берлин, 4 февраля 2023, 11:35 — REGNUM Генеральный прокурор Германии Петер Франк признал, что у следователей ФРГ нет доказательств того, что Российская Федерация как-то причастна ко взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Welt am Sonntag.
«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — приводит издание слова Франка.
Он уточнил, что специалисты двух исследовательских судов взяли пробы почвы и воды, а также остатки трубопроводов с участков взрывов, расположенных в экономических чистых зонах Швеции и Дании.
«Всё это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики», — добавил он, напомнив, что в Швеции и Дании сейчас проводят собственные расследования случившегося.
Как передавало ИА REGNUM, прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, заявил, что взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются грубой диверсией.