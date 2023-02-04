Медведев предупредил о последствиях отправки западного оружия Киеву
Москва, 4 февраля 2023, 11:31 — REGNUM Отправка более современного оружия Киеву не поспособствует началу переговоров, как заявляют на Западе, результат будет прямо противоположный. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия.
Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии, заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что украинская экономика стремительно превращается в труху на фоне конфликта с Россией и обещаний Запада о поддержке. Украину ждёт судьба европейских колоний.
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