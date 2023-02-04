Москва, , 11:31 — REGNUM Отправка более современного оружия Киеву не поспособствует началу переговоров, как заявляют на Западе, результат будет прямо противоположный. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Поставка оружия НАТО Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нет, не правы. Результат будет прямо противоположный», — отметил Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

По его словам, никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия.

«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — добавил он.

Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии, заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что украинская экономика стремительно превращается в труху на фоне конфликта с Россией и обещаний Запада о поддержке. Украину ждёт судьба европейских колоний.

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