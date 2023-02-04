Луганск, 4 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Командование ВСУ отказывается признать пленным задержанного в ЛНР военного Сергея Мищана. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Отмечается, что Мищан узнал о том, что украинское командование отказывается признать его пленным, во время разговора со своими родственниками, организованного при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой.

Девушка пленного рассказала, что в разговоре командир батальона, в котором служил Мищан, заявил, что такой фамилии нет в его списках.

Сейчас Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР. По его словам, с ним и другими пленными обращаются гуманно.

По словам Мищана, командование кинуло их на позиции и ничем не помогало. Кроме того, он рассказал, что проходил подготовку в Британии, но она ему не помогла. Подготовленные британскими инструкторами 13 военных ВСУ сдались в первом же бою.