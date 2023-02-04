Херсон, 4 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), ликвидировали семь военнослужащих ВСУ в Херсоне. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС РФ в Херсонской области

По информации агентства, артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по месту стоянки техники ВСУ в Херсоне.

Уточняется, что в результате были уничтожены пять машин, в том числе установка реактивной системы залпового огня, ликвидированы семь военнослужащих ВСУ, восемь человек получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 63 российских военных. А в Крыму предостерегли Украину от попыток забрать полуостров.