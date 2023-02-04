Париж, 4 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Карикатурой с бойцами ВСУ в «модном» обмундировании отреагировал на кончину дизайнера и модельера Пако Рабана французский сатирический журнал «Шарли Эбдо». Рисунок с украинскими военными опубликован на сайте журнала.

OLIVIER HOSLET/EPA/TASS Французский модельер Пако Рабан

Издание с иронией отмечает, что Рабан скончался, не успев одеть украинскую армию. В рубрике «рисунок дня» на карикатуре изображены бойцы ВСУ в туфлях на каблуках и платьях из пайеток, сжимающие в руках автоматы.

«Как раз когда он собирался одевать украинских солдат», — указано в подписи к рисунку.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Пако Рабан скончался 3 февраля в возрасте 88 лет.