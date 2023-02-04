Белгород, 4 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Ёмкости с нефтепродуктами оказались повреждены при обстреле территории «Борисовского завода мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко» в Белгородской области. Об этом сообщает источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл 4 февраля в промежутке с 0:45 до 1:45. Уточняется, что по предприятию со стороны ВСУ было выпущено шесть ракет из РСЗО неустановленного образца. Никто из сотрудников завода не пострадал.

В результате обстрела повреждены четыре ёмкости с нефтепродуктами объёмом 1000 тонн каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, бессрочный жёлтый (высокий) уровень террористической опасности введён в Белгородской, Курской и Брянской областях с 3 и 4 февраля.