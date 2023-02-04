Пекин, 4 февраля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Шумиха, которую создали США из-за случайного проникновения китайского воздушного шара в американское воздушное пространство, неприемлема. Об этом 4 февраля заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

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«В непредвиденных ситуациях Китай и США должны сохранять спокойствие, оперативно поддерживать контакты, избегая ошибочных суждений», — приводит МИД КНР слова Ван И.

Он добавил, что для возникновения спекуляций и шумихи нет объективных фактов.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе США. Стороны обсудили урегулирование возникшей ситуации.