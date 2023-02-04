Норвежская журналистка Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса на Старом Арбате

Осло, , 11:10 — REGNUM Норвежская журналистка NRK Гру Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса на Старом Арбате. Своё мнение она выразила в одной из статей, опубликованной на сайте телерадиовещательной компании.

По словам представительницы СМИ, конфликт на Украине слабо отразился на поддерживающих специальную военную операцию россиянах. Она считает, что в столице России о СВО напоминают только буква Z у входа в парк Горького и выставка на Старом Арбате.

Читайте также: В Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих

Сама экспозиция, рассказывающая истории детей, которые пережили ужасы боевых действий, возмутила норвежку. По её мнению, таким образом «оправдывается агрессия».

Хольм отметила, что полки московских магазинов, несмотря на западные санкции, наполнены подсанкционными товарами. По мнению журналистки, это достигнуто за счёт механизма «параллельного импорта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения, в которой он заявил, что Киев говорит как участник Евросоюза.