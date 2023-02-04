Джуно , США, , 10:52 — REGNUM Американские следователи установили личность человека, череп которого был обнаружен в 1997 году в отдалённом районе Аляски. Погибнуть он мог в результате нападения медведя, сообщает полиция штата.

Аляска Иван Шилов © ИА REGNUM

Идентифицировать останки Гэри Фрэнка Сотердена, который проживал в северной части штата Нью-Йорк, удалось по результатам генетической экспертизы. Сотерден пропал без вести в конце 1970-х годов.

«Судя по форме, размеру и расположению на черепе отверстий от зубов, на человека совершил нападение медведь. При этом неизвестно, был ли медведь причиной смерти», — приводит Associated Press слова представителя ведомства Тима Диспейна.

В июле 1997 года охотник сообщил в полицию Фэрбанкса, что нашёл человеческий череп у реки Поркьюпайн примерно в 13 км от канадской границы. Других останков в этом районе не нашли, череп пометили как неопознанный, а в качестве вероятной причины смерти указали нападение медведя.

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