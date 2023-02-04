Симферополь, , 11:03 — REGNUM Глава комитета по законодательству парламента Республики Крым Сергей Трофимов заявил, что попытка Украины забрать Крым приведет к страшному для киевских властей военному ответу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик заявил, что любая попытка наступления ВСУ приведет со стороны России «к страшному для них военному ответу, от которого они не смогут оправиться».

Он также напомнил, что Крым надежно защищен, для России он имеет сакральное значение.

Как передавало ИА REGNUM, по информации телеграм-канала «Резидент», который сослался на источник в офисе президента Владимира Зеленского, США и Украина не оставляют намерений напасть на Крым — для этих целей в Запорожье и Херсоне будут накапливать резервы, которые разместят на заводах по харьковскому сценарию.