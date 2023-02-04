В Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих
Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных
Москва, 4 февраля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 63 российских военных, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военные
Отмечается, что в состав группы освобожденных российских военных включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ.
Все военнослужащие уже находятся на территории России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в январе Луганск вернулись 30 бойцов, освобождённые из киевского плена.
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