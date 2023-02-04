Часть Одессы и пригорода осталась без света из-за масштабной аварии

Одесса, Украина, , 10:39 — REGNUM Часть Одессы и пригорода осталась без электричества. Об этом 4 февраля сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Днем ранее власти региона сообщили о масштабной аварии на одной из подстанций. Без света остались критическая инфраструктура и промышленные объекты.

«Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария», — написал он, рассказав о проведении спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.