Санкт-Петербург, 4 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 3 февраля в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:4.

Петр Ковалев/ТАСС КХЛ: СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань). Эмиль Галимов (СКА) радуется голу во время матча

Матч начался с того, что форвард СКА Валентин Зыков пытался в центре площадки применить силовой приём против нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, но тот был к этому готов и выставил плечо. Зыков остался лежать на льду, а позднее стало известно, что он потерял почти весь верхний ряд зубов. Судьи после просмотра видеоповтора не увидели в действиях Радулова нарушения.

Первый период получился результативным. Команды забросили по три шайбы. Причём первый гол, который забил форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв, получился курьёзным — шайба ударилась в борт, отскочила в спину вратарю СКА Владиславу Подъяпольскому, а затем — в ворота.

В начале второго периода «Ак Барс» вышел вперёд благодаря голу защитника Вячеслава Войнова. Однако затем забивали только «армейцы», которые сумели забросить ещё четыре шайбы.

Покером в этом матче отметился нападающий СКА Эмиль Галимов.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 93 очка. «Ак Барс» идёт на первом месте в Восточной конференции с 75 очками.