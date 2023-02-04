Глава комитета Госдумы предложил конфисковывать активы бизнесменов — спонсоров ВСУ

Москва, , 10:30 — REGNUM Ввести конфискацию имущества покинувших Россию бизнесменов, финансирующих ВСУ, предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

«Механизм конфискации «недружественных» активов должен быть создан! Например в отношении тех бизнесменов, которые покинули страну и финансируют СВУ», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Активы таких граждан должны конфисковываться в России и передаваться в фонд поддержки наших военнослужащих и добровольцев, воюющих с нацизмом, убежден парламентарий.

Соединенные Штаты передали Украине около 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева», сообщает CNN.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать Фонд поддержки армии и флота.