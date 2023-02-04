Москва, 4 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Ввести конфискацию имущества покинувших Россию бизнесменов, финансирующих ВСУ, предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Механизм конфискации «недружественных» активов должен быть создан! Например в отношении тех бизнесменов, которые покинули страну и финансируют СВУ», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Активы таких граждан должны конфисковываться в России и передаваться в фонд поддержки наших военнослужащих и добровольцев, воюющих с нацизмом, убежден парламентарий.

Соединенные Штаты передали Украине около 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева, сообщает CNN.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать Фонд поддержки армии и флота.