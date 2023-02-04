Москва, 4 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о получении из президентского фонда 17 млн рублей за «составление каталога патриотических песен». Об этом музыкант рассказал в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Газманов

«Это неверно. Во-первых, деньги мне не выдавались», — сказал музыкант на опубликованном в соцсети видео. Он добавил, что в настоящее время работает над другим проектом.

По словам артиста, средства на реализацию нацпроектов получил фонд «Равенство возможностей». Музыкант также выразил признательность за то, что на его проект «Родники», который он задумывал около 15 лет назад, наконец-то обратили внимание.

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Газманов назвал свой проект «огромной экосистемой», которая представляет собой сообщество музыкантов, занимающихся написанием песен, стихов и музыки.

Ранее в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) сообщили, что проект «Родники» получил почти 17 млн рублей. Согласно опубликованным данным, заявку на грант подавал благотворительный фонд «Равенство возможностей», занимающийся реализацией проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал важным создание талантливых художественных фильмов о Великой Отечественной войне и дал обещание поддержать выход на экраны одной из таких кинокартин.