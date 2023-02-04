Пекин, 4 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. США устроили шумиху вокруг инцидента с появлением китайского аэростата над своей территорией и спекулируют на этом, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Об этом говорится в распространённом 4 февраля заявлении МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном указал на неприемлемость действий Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Китай — ответственное государство, которое всегда строго соблюдает международное право.

«Мы не приемлем спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов», — заявил Ван И.

Он добавил, что китайская и американская стороны должны сохранять спокойствие и оперативно поддерживать контакты, избегая «ошибочных суждений». В текущей ситуации необходимо «контролировать возникшие противоречия».

Блинкен в разговоре с Ван И заявил, что инцидент с китайским метеозондом воспринят как нарушение суверенитета США. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, представители обеих стран обсудили способы «хладнокровного и профессионального урегулирования» ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Пентагоне заявили о появлении над континентальной частью США «разведывательного воздушного шара». Сбивать его не стали, но приняли оперативные меры для препятствования «сбору важной информации». В МИД Китая заявили, что гражданский аэростат, используемый в том числе для метеорологических исследований, отклонился от заданного курса из-за сильного ветра.