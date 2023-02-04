Москва, 4 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Польша может отправить на Украину до 40 тысяч своих военнослужащих, которые будут участвовать в конфликте под маской сотрудников ЧВК и наёмников. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он сообщил, что в Польше намерены принять закон, который позволил был легализовать военнослужащих, которые воюют на Украине, чтобы семьи погибших могли получить компенсацию в связи с потерей кормильца, а раненым можно было бы выплачивать дополнительные деньги.

Иначе жители Польши поднимут собственное правительство на вилы, добавил Леонков.

«Поэтому эти прокси-силы численностью от 10 до 40 тысяч человек пойдут по этому сценарию», — приводит его слова издание Украина. ру.

Эксперт также отметил, что Польша хотела бы под своим флагом пройти все контрольно-пропускные пункты.

«Но им этого не дают, потому что НАТО станет участником войны с Россией со всеми вытекающими последствиями», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Польша организует скрытую интервенцию, когда ее военнослужащие будут воевать под украинским флагом в интернациональных бригадах, выступать в качестве советников, сотрудников ЧВК, наёмников.

Как передавало ИА REGNUM, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил позицию поляков и прибалтов по отношению к России. По его мнению, они «нащупали национальную идею — раздавить Россию во что бы то ни стало».